Оновлено о 19:55, додано фото та кількість постраждалих

Наслідки удару РФ по Одесі 29 квітня / Фото: Юлія Бойченко, «НикВести»

Російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Відомо про двох загиблих і вісьмох постраждалих та пожежу в палаці студентів Національного університету «Одеська юридична академія».

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака. Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури», — зазначив Олег Кіпер.

О 19:55 Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 17 людей.

«Щонайменше двоє з них у важкому стані. Пораненим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби», — написав він.

Наслідки удару РФ по Одесі 29 квітня / Фото: Юлія Бойченко, «НикВести»

Нагадаємо, що у неділю, 28 квітня, російські війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Внаслідок атаки пошкоджено майно промислового підприємства.