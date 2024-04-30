Розмінування на території Миколаївської області, архівне фото «НикВести»

У Миколаївській області темпи розмінування території уповільнилися через складність робіт та мобілізацію

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у вівторок, 30 квітня, в ефірі телеканалу «Апостроф TV», пишуть «НикВести».

Головними причинами уповільнення процесу є складність ділянок для розмінування та мобілізація працівників, які займаються цією роботою. Частину спеціалістів з розмінування довелося відправити на службу до Збройних сил через мобілізаційні заходи, що ускладнює процес звільнення нових територій від небезпечних боєприпасів.

За його словами, з більш ніж 288 тисяч гектарів, які потрібно розмінувати, поки що опрацьовано лише близько 125 тисяч гектарів.

— Зараз темпи розмінування трохи уповільнились через те, що по-перше більш складні ділянки для розмінування, по-друге частина людей, що займаються розмінуванням йдуть у збройні сили, через мобілізацію, це потрібно роботи. Загалом з 288 тисяч гектарі вже зроблено з 125 тисяч гектарів, залишилось дуже багато для розмінування. Зараз йдуть до розмінування ділянки більш складні, тому темпи будуть уповільнюватись, але людей у нас багато, – сказав Віталій Кім.

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.