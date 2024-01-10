Розмінування: ілюстраційне фото

Згідно оновленому плану, в Україні першочерговому та пріоритетному розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. З Них на Миколаївщині 44 тисяч гектарів.

Про це повідомили в Мінекономіки.

Там нагадали, що за минулий рік було обстежено 274 тисячі гектарів – це понад половина територій, які запланували повернути аграріям у використання протягом чотирьох років.

Заступник Міністра економіки Ігор Безкаравайний розповів, що план розмінування на 2024 рік оновлено з урахуванням уточнених даних від ОВА та пропозицій операторів.

На сьогоднішній день розмінуванням земель готові займатися майже тридцять операторів. Також у Мінекономіки зазначили, що по Україні є 30 машин для розмінування, яких не було на початку минулого року. І їх буде ще більше.

Згідно оновленого плану, пріоритетне повернення земель в господарську експлуатацію відбуватиметься у 8 регіонах. Передбачається обстеження і в разі потреби очищення та розмінування в:

Донецькій області — 12,8 тисяч гектарів,

Чернігівській області — 2 тисяч гектарів,

Сумській області — 85 гектарів

Дніпропетровській області — 6,6 тисяч гектарів,

Київській області — 9,4 тисяч гектарів,

Миколаївській області — 44 тисяч гектарів,

Харківській області —190 тисяч гектарів,

Херсонській області — 248 тисяч гектарів.

Нагадаємо, з початку 2023 року обстежено вже понад 225 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.

Нагадаємо, що голова Міноборони Литви Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію коаліції з розмінування заступнику міністра оборони України Юрію Джигиру під час візиту останнього до Вільнюса.

Також повідомлялося, що у Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель.

Нагадаємо, автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів.

Раніше повідомлялося, що станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині вже розміновано 13 тисяч 40 гектарів, у тому числі 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Раніше «НикВести» розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

А у селі Максимівка Первомайської ОТГ Миколаївської області місцеві мешканці живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Окрім того, у Максимівці сьогодні критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.