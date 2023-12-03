Автор проєкту «Світ навиворіт. Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів.

Новий випуск має назву «Реальна ціна хліба та героїзм українських фермерів», де Дмитро Комаров розповідає про небезпечну роботу фермерів на полях, які усіяні вибухонебезпечними предметами. Також показано, як розміновують поля на Миколаївщині.

Речниця ДСНС у Миколаївській області Ілляна Пацюк опублікувала фото роботи ведучого, який знімав випуск у червні цього року.

Нагадаємо, що станом на жовтень на Миколаївщині вже розміновано 13 тисяч 40 гектарів, у тому числі 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

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Нагадаємо, що глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію коаліції з розмінування заступнику міністра оборони України Юрію Джигиру під час візиту останнього до Вільнюса.