Обмін полоненими у грудні 2023 року. Фото СБУ

У межах обмінів між Україною та Росією додому повернули 2681 українського воїна і 147 цивільних осіб.

Про це під час засідання Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, передає Укрінформ.

«Мета Координаційного штабу — повернути в Україну всіх і кожного з російського полону. Це стосується і цивільних, і військовополонених. Наразі проведено 49 обмінів і повернуто додому 2828 осіб, з них 2681 — військовий. У полоні наразі перебувають більше як вісім тисяч осіб, це де ми знаємо, що це полон. І з цього числа більш як 1600 осіб — цивільні», — зазначив Юрій Таранюк.

За словами представника Координаційного штабу, десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

«Якщо брати тенденцію, то з понад восьми тисяч осіб, які перебувають у полоні, підтверджених РФ через МКЧХ — лише більш ніж половина. Інша інформація була отримана тим чи іншим способом — від звільнених полонених тощо», — зауважив представник Координаційного штабу.

Водночас Росія порушує норми гуманітарного права, не повідомляючи про факт полону. Тому величезна кількість цих зниклих людей вочевидь теж перебувають у полоні, додав представник Юрій Таранюк.

Як відомо, від початку повномасштабної війни Росії проти України у російському полоні загинули понад 100 цивільних українців, з них одна дитина.

Раніше повідомлялося, що вранці 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області РФ впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

В Міноборони Росії заявили, що військовий літак Іл-76, перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.

За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати в літаку Іл-76, наразі перевіряється.

Згодом, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між РФ та Україною. «Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», — зазначив він.

Нагадаємо, 31 грудня відбувся ще один великий обмін військовополоненими — в Україну повернулися 140 захисників.