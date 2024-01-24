Вранці 24 січня у Бєлгородській області РФ впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

Про це повідомляють росЗМІ.

«Військовий літак Іл-76 упав у Бєлгородській області. Про це повідомило наше джерело. Попередньо інцидент стався у Корочанському районі», — пише РИАМО з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Губернатор регіону Вячеслава Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту. Однак Вячеслав Гладков не уточнював, що саме трапилося.

Нагадаємо, 21 січня над Афганістаном розбився літак Falcon 10 з росіянами на борту, який виконував чартерний санітарний рейс маршрутом Гая (Індія) — Ташкент — Жуковський. За попередніми даними, на борту перебували шестеро людей — чотири члени екіпажу і два пасажири.