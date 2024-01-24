Вранці 24 січня у Бєлгородській області РФ впав російський військово-транспортний літак Іл-76.
Про це повідомляють росЗМІ.
«Військовий літак Іл-76 упав у Бєлгородській області. Про це повідомило наше джерело. Попередньо інцидент стався у Корочанському районі», — пише РИАМО з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Губернатор регіону Вячеслава Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту. Однак Вячеслав Гладков не уточнював, що саме трапилося.
Нагадаємо, 21 січня над Афганістаном розбився літак Falcon 10 з росіянами на борту, який виконував чартерний санітарний рейс маршрутом Гая (Індія) — Ташкент — Жуковський. За попередніми даними, на борту перебували шестеро людей — чотири члени екіпажу і два пасажири.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Вранці 24 січня у Бєлгородській області РФ впав російський військово-транспортний літак Іл-76.
Про це повідомляють росЗМІ.
«Військовий літак Іл-76 упав у Бєлгородській області. Про це повідомило наше джерело. Попередньо інцидент стався у Корочанському районі», — пише РИАМО з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Губернатор регіону Вячеслава Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту. Однак Вячеслав Гладков не уточнював, що саме трапилося.
Нагадаємо, 21 січня над Афганістаном розбився літак Falcon 10 з росіянами на борту, який виконував чартерний санітарний рейс маршрутом Гая (Індія) — Ташкент — Жуковський. За попередніми даними, на борту перебували шестеро людей — чотири члени екіпажу і два пасажири.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|