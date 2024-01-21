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Над Афганістаном розбивася літак Falcon 10 з росіянами на борту, який виконував чартерний санітарний рейс маршрутом Гая (Індія) — Ташкент — Жуковський. За попередніми даними, на борту перебували шестеро людей — чотири члени екіпажу і два пасажири.

Про це пише «Русская служба ВВС».

Наразі ведуться його пошуки. Росавіація повідомила, що перебуває на зв’язку з авіаційною владою Ісламської Республіки Афганістан та Республіки Таджикистан.

Літак належить ТОВ «Атлетік Груп» та приватній особі. Літак зареєстрований у держреєстрі цивільних повітряних суден РФ, повідомила Росавіація.

Міністерство цивільної авіації Індії написало, що йдеться про невеликий літак, зареєстрований у Марокко.

Поліція північного Афганістану отримала повідомлення про авіакатастрофу у провінції Бадахшан, повідомив у неділю представник поліції провінції. За його словами, це сталося вночі у віддаленому гірському районі Бадахшана на північному сході країни.

За інформацією ЗМІ, літак відхилився від курсу і врізався в гору в повіті Зебак — приблизно за 30-40 кілометрів від кордону з Таджикистаном і понад 100 кілометрів від центру провінції Бадахшан міста Файзабада. Перед крахом пілот повідомляв про технічні неполадки.

Нагадаємо, нещодавно на авіабазі в столиці Киргизстану впав військовий гелікоптер.