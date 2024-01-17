Військовий вертоліт Мі-8 впав у столиці Киргизстану Бішкеку в мікрорайоні Достук.
Про це 17 січня повідомили російським ЗМІ у держпідприємстві «Киргизаеронавігація».
«Військовий вертоліт Мі-8 впав сьогодні приблизно об 11:00 (07:00 за київським часом, — прим.) на авіабазі «Фрунзе-1». Про долю екіпажу поки що невідомо», — повідомив представник відомства.
За попередніми даними, політ був навчально-тренувальним.
Киргизькі ЗМІ повідомляють, що в результаті авіатрощі одна людина загинула, семеро постраждали.
Нагадаємо, 4 січня в американському штаті Південна Дакота розбився стратегічний бомбардувальник B-1 Lancer, який здатен нести ядерні ракети.
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Військовий вертоліт Мі-8 впав у столиці Киргизстану Бішкеку в мікрорайоні Достук.
Про це 17 січня повідомили російським ЗМІ у держпідприємстві «Киргизаеронавігація».
«Військовий вертоліт Мі-8 впав сьогодні приблизно об 11:00 (07:00 за київським часом, — прим.) на авіабазі «Фрунзе-1». Про долю екіпажу поки що невідомо», — повідомив представник відомства.
За попередніми даними, політ був навчально-тренувальним.
Киргизькі ЗМІ повідомляють, що в результаті авіатрощі одна людина загинула, семеро постраждали.
Нагадаємо, 4 січня в американському штаті Південна Дакота розбився стратегічний бомбардувальник B-1 Lancer, який здатен нести ядерні ракети.