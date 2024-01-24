Сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між РФ та Україною.

Про це сьогодні сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі «Радіо Свобода».

«Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», — зазначив він.

За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати в літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.

Нагадаємо, що в Міноборони Росії заявили, що військовий літак Іл-76, котрий вранці 24 січня впав у Бєлгородській області, перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.

Губернатор регіону Вячеслава Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту. Однак Вячеслав Гладков не уточнював, що саме трапилося.

Нагадаємо, 21 січня над Афганістаном розбився літак Falcon 10 з росіянами на борту, який виконував чартерний санітарний рейс маршрутом Гая (Індія) — Ташкент — Жуковський. За попередніми даними, на борту перебували шестеро людей — чотири члени екіпажу і два пасажири.