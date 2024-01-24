Сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між РФ та Україною.
Про це сьогодні сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі «Радіо Свобода».
«Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», — зазначив він.
За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати в літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.
Нагадаємо, що в Міноборони Росії заявили, що військовий літак Іл-76, котрий вранці 24 січня впав у Бєлгородській області, перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.
Губернатор регіону Вячеслава Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту. Однак Вячеслав Гладков не уточнював, що саме трапилося.
Нагадаємо, 21 січня над Афганістаном розбився літак Falcon 10 з росіянами на борту, який виконував чартерний санітарний рейс маршрутом Гая (Індія) — Ташкент — Жуковський. За попередніми даними, на борту перебували шестеро людей — чотири члени екіпажу і два пасажири.
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Сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між РФ та Україною.
Про це сьогодні сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі «Радіо Свобода».
«Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», — зазначив він.
За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати в літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.
Нагадаємо, що в Міноборони Росії заявили, що військовий літак Іл-76, котрий вранці 24 січня впав у Бєлгородській області, перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.
Губернатор регіону Вячеслава Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту. Однак Вячеслав Гладков не уточнював, що саме трапилося.
Нагадаємо, 21 січня над Афганістаном розбився літак Falcon 10 з росіянами на борту, який виконував чартерний санітарний рейс маршрутом Гая (Індія) — Ташкент — Жуковський. За попередніми даними, на борту перебували шестеро людей — чотири члени екіпажу і два пасажири.
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Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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