У понеділок, 29 квітня, о з 09:38 по 10:01 артилерійських обстрілів зазнало село Рибаківка Коблівської громади.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач біля бази відпочинку.
Також вчора, 29 квітня, о 08:07 та 09:40 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади.
Нагадаємо, що у неділю, 28 квітня, російські війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Внаслідок атаки пошкоджено майно промислового підприємства.
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У понеділок, 29 квітня, о з 09:38 по 10:01 артилерійських обстрілів зазнало село Рибаківка Коблівської громади.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач біля бази відпочинку.
Також вчора, 29 квітня, о 08:07 та 09:40 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади.
Нагадаємо, що у неділю, 28 квітня, російські війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Внаслідок атаки пошкоджено майно промислового підприємства.