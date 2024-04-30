Під час останньої атаки 28 квітня по готельному комплексу в Миколаєві влучили трьома дронами типу «Shahed-131/136».

Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації розповів в ефірі телемарафону.

Загалом тієї ночі російсько-окупаційні війська запустили 5 БпЛА. Готель, який вже вдруге зазнав обстрілів, відновити можливо — там пошкоджено вікна та покрівля.

— Там було 5 «шахедів», з них 3 були в готель. На той час там були 30 людей, яких адміністрація готелю спустила в укриття. Власники своїми силами відновили і по ньому знову вдарили, хоча це просто був цивільний обʼєкт. Не зрозуміла мета цього удару, тому що якби вони шукали військові цілі, вони б вдарили ракетою, щоб повністю знищити будівлю. Там вибито вікна, частину даху, але він підлягає відновленню. Це просто тероризуюча атака. Ми трохи призвичаїлись до тривог, і слабкіше на них реагуємо, але до них необхідно дослухатись, — розповів Віталій Кім.

Обстріл Миколаєва 28 квітня

Вночі російські війська атакували безпілотним літальним апаратом місто Миколаїв, внаслідок чого було пошкоджено будівлю готелю.

Крім того, постраждала і будівля дитячої спортивної школи.

ЗМІ повідомляли, що під час удару люди зуміли сховатись в укритті готелю. Але пізніше волонтер громадського об'єднання «Rebel Volunteers» та підприємець Дмитро Волощенко частина постояльців пошкодженого готелю не встигла сховатися у підвалі та дивом змогли врятуватися.

Останні обстріли Миколаєва

Нагадаємо, попередній обстріл Миколаєва стався 27 березня. Близько 14:30 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Внаслідок завданого удару, імовірно, ракетою «Іскандер М», відбулося займання на території об'єкта промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Від удару постраждали 12 людей.

25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.

До цього обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару загинула Олена Сиванич — мати спортсменки, чемпіонки зі стрибків на батуті Світлани Малькової., що 10 людей постраждали.

За чотири дня до цого 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний. Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше. На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.

Вдень 11 квітня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. В цей день внаслідок обстрілу загинули чотири люди. Наступного дня від травм загинув 37-річний чоловік.