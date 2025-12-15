Туреччина збила невідомий дрон над Чорним морем

Туреччина збила невідомий безпілотник над Чорним морем. Фото: Reuters

Турецькі сили ППО збили невідомий безпілотник, який наближався до повітряного простору країни над Чорним морем.

Про це у понеділок, 15 грудня, повідомили в міністерстві оборони Туреччини, передає TRT World.

За інформацією відомства, у відповідь на загрозу в повітря були підняті винищувачі F-16, які діяли у координації з НАТО та національними структурами безпеки.

Після ідентифікації об’єкта встановили, що це безпілотник, який вийшов з-під контролю. Його було знищено в безпечному районі, на відстані від населених пунктів, щоб мінімізувати ризики для цивільного населення.

Раніше, під час масованої атаки Росії по Україні безпілотники кілька разів порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.