На Львівщині дрон влучив у будинок: поліція з’ясовує, хто його запустив

На Львівщині дрон поцілив у приватний будинок: поліція розслідує замах на вбивство. Ілюстративне фото: ABB

У Львівській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом закінченого замаху на умисне вбивство після того, як у приватний будинок влучив невідомий безпілотник.

Про інцидент повідомили у Національній поліції.

Подія сталася в селі Сокільники, що прилягає до Львова. Близько четвертої ранку 11 грудня дрон, який запустили невідомі, врізався в будинок, суттєво пошкодивши дах, фасад та кілька кімнат.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За даними ZAXID.NET, удар прийшовся по вулиці у районі ЖК «Південний», ніхто не постраждав.

Медіа зазначають, що пошкоджений будинок на вулиці Святківській належить подружжю Наталії та Армена Ковалів. Наталія Коваль є співзасновницею фермерського господарства у Мостиськах, яке вирощує зернові, бобові та олійні культури. Армен Коваль із січня 2025 року орендує земельну ділянку в Судовій Вишні для рибогосподарських потреб.

Слідчі відкрили провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Порушникам загрожує до 15 років тюрми.

Інцидент прокоментував голова Національної поліції Іван Вигівський. Він наголосив на необхідності оновлення законодавства щодо використання дронів. За його словами, ситуація у Сокільниках демонструє потребу в комплексному врегулюванні: від обов’язкової реєстрації БпЛА до ідентифікації користувачів та встановлення чітких правил польотів.

— Ми встановлюємо тип дрона, маршрут його руху та осіб, які можуть бути причетні, — зазначив голова Національної поліції.

Він нагадав про законопроєкт №13600, який передбачає створення державного реєстру дронів, запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил їхнього використання та посилення контролю у післявоєнний період.

— Національна поліція наполягатиме на ухваленні законодавчих змін, які забезпечать захист людей та дадуть державі інструменти для ефективного контролю у сфері БпЛА, — підсумував Іван Вигівський.

Нагадаємо, що мешканці постраждалого будинку у Миколаєві, куди 1 грудня влучив безпілотник, розповіли про обстріл.