  • четвер

    11 грудня, 2025

  • 6.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 6.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Львівщині дрон влучив у будинок: поліція з’ясовує, хто його запустив

На Львівщині дрон поцілив у приватний будинок: поліція розслідує замах на вбивство. Ілюстративне фото: ABBНа Львівщині дрон поцілив у приватний будинок: поліція розслідує замах на вбивство. Ілюстративне фото: ABB

У Львівській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом закінченого замаху на умисне вбивство після того, як у приватний будинок влучив невідомий безпілотник.

Про інцидент повідомили у Національній поліції.

Подія сталася в селі Сокільники, що прилягає до Львова. Близько четвертої ранку 11 грудня дрон, який запустили невідомі, врізався в будинок, суттєво пошкодивши дах, фасад та кілька кімнат.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За даними ZAXID.NET, удар прийшовся по вулиці у районі ЖК «Південний», ніхто не постраждав.

Медіа зазначають, що пошкоджений будинок на вулиці Святківській належить подружжю Наталії та Армена Ковалів. Наталія Коваль є співзасновницею фермерського господарства у Мостиськах, яке вирощує зернові, бобові та олійні культури. Армен Коваль із січня 2025 року орендує земельну ділянку в Судовій Вишні для рибогосподарських потреб.

Слідчі відкрили провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Порушникам загрожує до 15 років тюрми.

Інцидент прокоментував голова Національної поліції Іван Вигівський. Він наголосив на необхідності оновлення законодавства щодо використання дронів. За його словами, ситуація у Сокільниках демонструє потребу в комплексному врегулюванні: від обов’язкової реєстрації БпЛА до ідентифікації користувачів та встановлення чітких правил польотів.

— Ми встановлюємо тип дрона, маршрут його руху та осіб, які можуть бути причетні, — зазначив голова Національної поліції.

Він нагадав про законопроєкт №13600, який передбачає створення державного реєстру дронів, запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил їхнього використання та посилення контролю у післявоєнний період.

— Національна поліція наполягатиме на ухваленні законодавчих змін, які забезпечать захист людей та дадуть державі інструменти для ефективного контролю у сфері БпЛА, — підсумував Іван Вигівський.

Нагадаємо, що мешканці постраждалого будинку у Миколаєві, куди 1 грудня влучив безпілотник, розповіли про обстріл.

Останні новини про: Дрони (БпЛА)

На Херсонщині переплатили ₴2,4 млн за протидронові сітки: аналітика
Повітряний простір Литви на кордоні з Білоруссю буде закритий до лютого 2026 року
Росіяни 11 разів били FPV-дронами по громадах Миколаївщини
Реклама

Читайте також:

новини

«Орендую у неї приміщення», — директорка «Проссекко 8» про звʼязок з депутаткою Ременніковою

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Недалекий», — Сєнкевич публічно образив керівника свого антикорупційного департаменту, з яким працював у мерії 10 років

Катерина Середа
новини

Сєнкевич заявив, що за вступ у групу «Санація» депутатам пропонують гроші

Анна Гакман
новини

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Сесія міськради схвалила корегування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дрони (БпЛА)

Росіяни 11 разів били FPV-дронами по громадах Миколаївщини
Повітряний простір Литви на кордоні з Білоруссю буде закритий до лютого 2026 року
На Херсонщині переплатили ₴2,4 млн за протидронові сітки: аналітика

«Недалекий», — Сєнкевич публічно образив керівника свого антикорупційного департаменту, з яким працював у мерії 10 років

Кім заявив, що правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів у справі харчування дітей у Миколаєві

1 година тому

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні