Львівянку судили за домашнє насильство над чоловіком. Фото з відкритих джерел

Шевченківський районний суд Львова розглянув адміністративну справу щодо львів’янки, яка вчинила домашнє насильство над своїм чоловіком. Жінку покарали штрафом у 340 грн.

Про це пише Zaxid.net.

За матеріалами справи, 16 січня близько 12:00 жінка ображала гідність свого чоловіка, вдарила його по голові, чим вчинила психологічне та фізичне домашнє насильство. На це поліцейські склали адміністративний протокол, кваліфікувавши її дії за частиною 1 статті 173-2 КУпАП.

До суду винуватиця не з’явилася, хоча була повідомлена про дату, час та місце розгляду справи. У письмових поясненнях вона зазначила, що визнає свою вину та просить суд суворо її не карати.

Суддя Олександра Баєва визнала львів’янку винною у домашньому насильстві над чоловіком та призначила їй штраф у 340 гривень. Також вона має сплатити 605 гривень судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.

Раніше Центральний районний суд Миколаєва ухвалив вирок 38-річному місцевому жителю за знущання над своєю дружиною.