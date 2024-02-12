Чоловік вчинив домашнє насильство над дружиною. Фото: khpg.org

Центральний районний суд Миколаєва ухвалив вирок 38-річному місцевому жителю за знущання над своєю дружиною.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Судом встановлено, що чоловік систематично чинив домашнє насильство щодо своєї дружини, зокрема погрожував фізичною розправою, хапав за волосся, висловлювався на її адресу нецензурною лайкою.

За фактами вчинення домашнього насильства на правопорушника неодноразово накладалися адміністративні стягнення у вигляді штрафів.

У судовому засіданні чоловік визнав свою провину. Окрім того, він зазначив, що він помирився з дружиною та надалі буде стежити за своєю поведінкою.

За словами потерпілої, її чоловік зловживає алкогольними напоями, що на тлі його психічного захворювання призводить до скоєння щодо неї фізичного та психологічного насильства у вигляді систематичних побоїв, образ та принижень.

За такого суд визнав, висновку про доведеність вини обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбачена стаття 126-1 КК України.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді громадських робіт строком на 150 годин.

Нагадаємо, що Миколаїв став другим містом в Україні, де відкривається центр для дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками. Заклад створений за моделлю Барнахус у перекладі «дім дитини».

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві дитячий центр захисту соціально-психологічної підтримки «Барнахус» відновив свою діяльність.

До того ж Нацполіція створила спецгрупу із документування сексуальних злочинів росіян на Миколаївщині.

Окрім того, впродовж 2023 року соціальні служби Миколаєва отримали 596 повідомлень про мешканців, які постраждали від домашнього насильства.