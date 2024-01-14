Впродовж 2023 року соціальні служби Миколаєва отримали 596 повідомлень про мешканців, які постраждали від домашнього насильства.

Таку статистику озвучили у прес-службі Миколаївської міськради.

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги виїжджала на місця 412 разів. Працівники соцслужби надали допомогу 6 дітям, які постраждали або стали свідками насильства.

Окрім того, психологічну допомогу отримала 381 особа, юридичну допомогу надали 164 городянам. Допомогли влаштуватися на роботу – 14-ти. Гуманітарну допомогу отримали 86 сімей.

Нагадаємо, що Миколаїв став другим містом в Україні, де відкривається центр для дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками. Заклад створений за моделлю Барнахус у перекладі «дім дитини».

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві дитячий центр захисту соціально-психологічної підтримки «Барнахус» відновив свою діяльність.

До того ж Нацполіція створила спецгрупу із документування сексуальних злочинів росіян на Миколаївщині.