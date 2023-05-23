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Національна поліція України створила на деокупованих територіях восьми областей спеціальні групи для виявлення та фіксації статевих злочинів росіян в Україні.
Про це заявив в.о. керівника Нацполіції Іван Вигівський, передає Укрінформ.
— З метою виявлення і фіксації статевих злочинів (РФ, – прим.) на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей нами було створено 8 спеціалізованих мобільних поліцейських груп, які якраз займалися тим, що опитували потерпілих, – зазначив Іван Вигівський.
Водночас Нацполіція відкрила 70 кримінальних проваджень щодо сексуальних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні, зокрема 13 стосуються насильства щодо дітей.
— Від часу повномасштабного вторгнення РФ слідчі Нацполіції розпочали 70 кримінальних проваджень (щодо сексуальних злочинів російської армії, – прим.), де у нас щонайменше 79 постраждалих. Це жінки, чоловіки і навіть діти. Найстаршій особі, жінці, 82 роки – у Херсонській області військові РФ вчинили насильство щодо неї, – сказав Іван Вигівський.
За його словами, за фактами скоєння сексуального насильства військовими РФ щодо дітей розпочато 13 проваджень. Наймолодшій жертві 4 роки. Цей злочин зафіксовано на Київщині, він був скоєний «фактично у присутності батьків».
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ вже відкрило 43 кримінальні провадження за фактами сексуальних злочинів на тимчасово окупованих росіянами територіях України.
Національна поліція України створила на деокупованих територіях восьми областей спеціальні групи для виявлення та фіксації статевих злочинів росіян в Україні.
Про це заявив в.о. керівника Нацполіції Іван Вигівський, передає Укрінформ.
— З метою виявлення і фіксації статевих злочинів (РФ, – прим.) на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей нами було створено 8 спеціалізованих мобільних поліцейських груп, які якраз займалися тим, що опитували потерпілих, – зазначив Іван Вигівський.
Водночас Нацполіція відкрила 70 кримінальних проваджень щодо сексуальних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні, зокрема 13 стосуються насильства щодо дітей.
— Від часу повномасштабного вторгнення РФ слідчі Нацполіції розпочали 70 кримінальних проваджень (щодо сексуальних злочинів російської армії, – прим.), де у нас щонайменше 79 постраждалих. Це жінки, чоловіки і навіть діти. Найстаршій особі, жінці, 82 роки – у Херсонській області військові РФ вчинили насильство щодо неї, – сказав Іван Вигівський.
За його словами, за фактами скоєння сексуального насильства військовими РФ щодо дітей розпочато 13 проваджень. Наймолодшій жертві 4 роки. Цей злочин зафіксовано на Київщині, він був скоєний «фактично у присутності батьків».
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ вже відкрило 43 кримінальні провадження за фактами сексуальних злочинів на тимчасово окупованих росіянами територіях України.