Національна поліція України створила на деокупованих територіях восьми областей спеціальні групи для виявлення та фіксації статевих злочинів росіян в Україні.

Про це заявив в.о. керівника Нацполіції Іван Вигівський, передає Укрінформ.

— З метою виявлення і фіксації статевих злочинів (РФ, – прим.) на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей нами було створено 8 спеціалізованих мобільних поліцейських груп, які якраз займалися тим, що опитували потерпілих, – зазначив Іван Вигівський.

Водночас Нацполіція відкрила 70 кримінальних проваджень щодо сексуальних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні, зокрема 13 стосуються насильства щодо дітей.

— Від часу повномасштабного вторгнення РФ слідчі Нацполіції розпочали 70 кримінальних проваджень (щодо сексуальних злочинів російської армії, – прим.), де у нас щонайменше 79 постраждалих. Це жінки, чоловіки і навіть діти. Найстаршій особі, жінці, 82 роки – у Херсонській області військові РФ вчинили насильство щодо неї, – сказав Іван Вигівський.

За його словами, за фактами скоєння сексуального насильства військовими РФ щодо дітей розпочато 13 проваджень. Наймолодшій жертві 4 роки. Цей злочин зафіксовано на Київщині, він був скоєний «фактично у присутності батьків».

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ вже відкрило 43 кримінальні провадження за фактами сексуальних злочинів на тимчасово окупованих росіянами територіях України.