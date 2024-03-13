Мешканку Миколаївщини засудили до 7 років за смертельне побиття знайомого / Ілюстративне фото

Мешканку села Романова Балка Первомайського району, що на Миколаївщині, засудили до семи років позбавлення волі за спричинення смертельних тілесних ушкоджень знайомому.

Про це повідомила прокуратура Миколаївської області.

За даними правоохоронців, 27 липня минулого року між 38-річною жінкою та 40-річним знайомим, у ході розпиття алкогольних напоїв стався конфлікт. Жінка, тримаючи в руці дерев’яну ніжку від столу, вдарила чоловіка два рази по голові, внаслідок чого він помер.

Суд визнав жінку винною та призначив покарання у виді позбавлення волі на сім років. Обвинувачена перебуває під вартою, наразі вирок ще не набрав законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (стаття 532 КПК України).

Нагадаємо, мешканку села Висунськ Березнегуватської громади, що на Миколаївщині, засудили до девʼяти років тюрми за вбивство свого співмешканця.