Мешканку села Висунськ засудили на 9 років тюрми за вбивство / Ілюстративне фото

Мешканку села Висунськ Березнегуватської громади, що на Миколаївщині, засудили до девʼяти років тюрми за вбивство свого співмешканця.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

У суді довели, що між 53-річною жінкою та її 68-річним співмешканцем, під час спільного вживання алкоголю, виникла сварка. Жінка збила з ніг чоловіка, він впав на спину. Після цього вона нахилилась над ним та задушила його руками.

Суд визнав її винною у вбивстві за частиною 1 статті 115 КК України. Їй призначили покарання у виді девʼяти років позбавлення волі. Обвинувачена перебуває під вартою. Наразі вирок ще не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (стаття 532 КПК України).

Нагадаємо, мешканця Южноукраїнська Миколаївської області судитимуть за обвинуваченням в умисному вбивстві. За даними слідства, 43-річний обвинувачений випивав зі своїм 50-річним товаришем в одному з парків міста. У них виник конфлікт, в ході якого чоловік наніс товаришу 24 ножові поранення, від яких той помер на місці.