Центральний суд Миколаєва. Фото з сайту Судової влади України

Центральний суд Миколаєва відправив під варту мешканця Херсонщини, який підозрюється у співпраці з росіянами та проведенні так званих «фільтраційних заходів».

Про це повідомили у Центральному суді Миколаєва.

Зазначається, що в період тимчасової окупації одного із сіл Станіславської громаді на Херсонщині, місцевий мешканець допомагав збройному формуванню так званої «ДНР». Він у російській формі чергував на блок-постах та проводив «фільтраційні заходи», щоб викрити учасників АТО, представників спротиву, українського підпілля. Крім того, за інформацією правоохоронців, він забирав майно у людей, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію.

«Окрім цього, підозрюваний, відповідно до матеріалів клопотання, надавав представникам країни-агресора адреси військовослужбовців ЗС України, учасників АТО, осіб, які надавали допомогу Силам оборони України, що в подальшому призвело до їх незаконного затримання», — йдеться у повідомленнях.

У суді чоловік заперечив свою винуватість. Однак, його провину підтверджують більше 20 свідків. Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вирішила відправити підозрюваного під варту без права на заставу.

Нагадаємо, що за минулий рік правоохоронці Миколаївщини викрили 81 факт колабораційної діяльності.