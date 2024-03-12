За минулий рік правоохоронці Миколаївщини викрили 81 факт колабораційної діяльності.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Зазначається, що у 2023 році скерували до суду 89 обвинувальних актів у провадженнях щодо незаконних дій проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. З них по 57 справам судами ухвалені вироки. Крім того вказується, що викрито 81 факт колабораційної діяльності
«За результатами розслідування торік (2023 рік, — прим.) у 7 кримінальних провадженнях 10 особам повідомлено про підозри за порушення законів і звичаїв війни. Вперше за час воєнного стану 5 обвинувальних актів цієї категорії скеровано до суду», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Миколаївщині судитимуть експоліцейського за підозрою у співпраці з росіянами.
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За минулий рік правоохоронці Миколаївщини викрили 81 факт колабораційної діяльності.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Зазначається, що у 2023 році скерували до суду 89 обвинувальних актів у провадженнях щодо незаконних дій проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. З них по 57 справам судами ухвалені вироки. Крім того вказується, що викрито 81 факт колабораційної діяльності
«За результатами розслідування торік (2023 рік, — прим.) у 7 кримінальних провадженнях 10 особам повідомлено про підозри за порушення законів і звичаїв війни. Вперше за час воєнного стану 5 обвинувальних актів цієї категорії скеровано до суду», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Миколаївщині судитимуть експоліцейського за підозрою у співпраці з росіянами.