Фото підозрюваного від СБУ

На Миколаївщині судитимуть експоліцейського за підозрою у співпраці з росіянами.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Нагадаємо, що 46-річного колишнього співробітника поліції підозрюють у тому, що він через Telegram-канал передавав росіянам інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань на території Миколаєва та області. У прокуратурі додали, що розвіддані він передавав у вигляді відміток на карті місцевості та графічних координат.

Стосовно чоловіка вже скеровано до суду обвинувальний акт за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (частина 3 статті 114-2 КК України).

Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення.

Раніше на Миколаївщині затримали місцеву жительку, яка підозрюють у стеженні за підрозділами морпіхів Збройних сил України на Миколаївщині.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала військового, який підозрюється у співпраці з росіянами та передачі розвідданих про Сили оборони на східному фронті.

Також 22 січня Служба безпеки України затримала мешканця Миколаєва за підозрою у роботі на спецслужби РФ.