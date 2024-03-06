Затримання підозрюваного у зраді. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала військового, який підозрюється у співпраці з росіянами та передачі розвідданих про Сили оборони на східному фронті.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що після виконання завдання від росіян на Донеччині зловмисник виїхав до Вінницької області, з якої намагався «евакуюватися» до невизнаного Придністров’я.

Правоохоронці затримали фігуранта, коли він готувався переплисти річку у гідрокостюмі і ластах.

«Затриманим виявився мешканець Дніпропетровщини, який в середині «нульових» закінчив Московський державний університет і здобув диплом юриста. За наявними даними, під час навчання чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби. Після випуску з російського вишу та повернення в Україну він не здійснював розвідувальної активності на користь РФ», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у 2023 році підозрюваний звернувся до місцевого військкомату та мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ. Після зарахування до військового з’єднання його згодом направили на позиції українських військ у районі Бахмуту.

Після цього чоловік втік з району базування свого підрозділу. На таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я і там переховуватися від правосуддя. Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та частиною 4 статті 408 (дезертирство). Зараз підозрюваний під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що коригувальника ракетних ударів РФ по Миколаївщині засудили до 8 років позбавлення волі.

Раніше російський агент на Миколаївщині отримав 15 років тюрми. Він працював інструктором з тактичної підготовки, де під виглядом тренувань розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів Сил оборони.