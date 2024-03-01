Прокремлівський блогер Сергій Лебедєв, фото: РИА новости

СБУ затримала чоловіка на Миколаївщині, який працював інструктором з тактичної підготовки, де під виглядом тренувань розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів Сил оборони.

Контррозвідники затримали його на гарячому у лютому 2023 року, повідомили у Службі безпеки України.

За інформацією правоохоронців, що під час обшуку в помешканні затриманого вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси.

Також у СБУ зазначають, ворожий поплічник був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку і працює на фсб.

За даними слідства, чоловік з власної ініціативи вийшов на нього через популярний месенджер та запропонував свою допомогу у війні проти України.

Для збору розвідданих російський агент організовував на військових полігонах навчання з тактичної підготовки місцевих жителів.

Крім того, щоб отримати інформацію, він намагався наосліп використовувати українських захисників, з якими знайомився під час польових тренувань, говорять СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

(державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); частина 1 статті 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала мешканця Миколаєва за підозрою у роботі на спецслужби РФ.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині затримано місцеву жительку, яку підозрюють у стеженні за підрозділами морпіхів Збройних сил України на Миколаївщині.

До того ж, СБУ затримала місцевого мешканця, якого підозрюють у співпраці з російськими військами у період окупації частини Миколаївської області.