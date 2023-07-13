Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними спецслужбовців, фігурант працює на ФСБ Росії як «позаштатний» журналіст російського пропагандистського інформагентства «РИА Новости». Також Лебедєв створив проросійський Telegram-канал із загальною авдиторією у понад 30 тисяч користувачів.
В СБУ зазначають, що метою створення каналу було формування інформаторської мережі у різних регіонах України. Відповідну вказівку він отримав від російських спецслужб.
— Зловмисник підшукував інформаторів з-поміж підписників свого каналу. Він збирав інформацію про місця базування Сил оборони, а також локації критичної та соціальної інфраструктури нашої держави, – кажуть спецслужбовці.
За матеріалами слідства, один з підписників Telegram-каналу передав Лебедєву координати житлової багатоповерхівки в Миколаєві, по якій російсько-окупаційні війська вдарили ракетами С-300 восени 2022 року. Тоді внаслідок обстрілу загинули 7 людей, серед яких неповнолітня дитина.
Крім цього, «Лохматий» залучив до співпраці мешканця Закарпаття, який надав блогеру дані про дислокації військових частин ЗСУ на території регіону. Лебедєв також брав участь у підготовці замовних сюжетів з тимчасово окупованих районів України для російського телебачення.
— У своїх матеріалах він дискредитував вище військово-політичне керівництво нашої держави та підтримував агресивну політику Москви, – йдеться в повідомленні.
Сергія Лебедєва загрожує довічне ув'язнення. Наразі фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України. Проте СБУ наголошує, що тривають комплексні заходи для його затримання.
Нагадаємо, що миколаївець, підозрюваний у зборі інформації про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ, заявив у суді, що він не є прихильником проросійських ідей, йому не подобається збройна агресія РФ та її президент.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними спецслужбовців, фігурант працює на ФСБ Росії як «позаштатний» журналіст російського пропагандистського інформагентства «РИА Новости». Також Лебедєв створив проросійський Telegram-канал із загальною авдиторією у понад 30 тисяч користувачів.
В СБУ зазначають, що метою створення каналу було формування інформаторської мережі у різних регіонах України. Відповідну вказівку він отримав від російських спецслужб.
— Зловмисник підшукував інформаторів з-поміж підписників свого каналу. Він збирав інформацію про місця базування Сил оборони, а також локації критичної та соціальної інфраструктури нашої держави, – кажуть спецслужбовці.
За матеріалами слідства, один з підписників Telegram-каналу передав Лебедєву координати житлової багатоповерхівки в Миколаєві, по якій російсько-окупаційні війська вдарили ракетами С-300 восени 2022 року. Тоді внаслідок обстрілу загинули 7 людей, серед яких неповнолітня дитина.
Крім цього, «Лохматий» залучив до співпраці мешканця Закарпаття, який надав блогеру дані про дислокації військових частин ЗСУ на території регіону. Лебедєв також брав участь у підготовці замовних сюжетів з тимчасово окупованих районів України для російського телебачення.
— У своїх матеріалах він дискредитував вище військово-політичне керівництво нашої держави та підтримував агресивну політику Москви, – йдеться в повідомленні.
Сергія Лебедєва загрожує довічне ув'язнення. Наразі фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України. Проте СБУ наголошує, що тривають комплексні заходи для його затримання.
Нагадаємо, що миколаївець, підозрюваний у зборі інформації про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ, заявив у суді, що він не є прихильником проросійських ідей, йому не подобається збройна агресія РФ та її президент.