Коригувальника ракетних ударів РФ по Миколаївщині засудили до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Коригувальник ударів РФ по Миколаївщині отримав 8 років. Фото: Миколаївська обласна прокуратурав’язниці Коригувальник ударів РФ по Миколаївщині отримав 8 років. Фото: Миколаївська обласна прокуратурав’язниці Коригувальник ударів РФ по Миколаївщині отримав 8 років. Фото: Миколаївська обласна прокуратурав’язниці

30-річного чоловіка суд визнав винним у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану, а також передачу інформації росіянам (частина 3 статті 114-2 КК України).

Зазначається, що чоловік через групи в соціальних мережах та месенджерах, які адмініструвалися російськими спецслужбами, передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Раніше російський агент на Миколаївщині отримав 15 років тюрми. Він працював інструктором з тактичної підготовки, де під виглядом тренувань розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів Сил оборони.