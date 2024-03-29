Миколаїв отримав три нові автобуси від уряду Данії.Фото: Миколаївська ОВА

Миколаїв отримав три нові автобуси у межах програми, яку фінансує уряд Данії через Управління ООН з обслуговування проєктів.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що кожен автобус може вмістити до 60 пасажирів і пристосований під перевезення людей з інвалідністю.

Загалом програма передбачає 12 низькопідлогових автобусів, 9 з них Миколаїв отримав раніше. Транспорт передали на баланс комунального підприємства «Миколаївпастранс».

«Управління ООН з обслуговування проєктів виконало контракт згідно зобов’язань. Завдяки співпраці Миколаївської міської ради та Уряду Данії Миколаїв отримав останні 3 автобуси з 12 передбачених за програмою ООН. Вони будуть використовуватись на міських маршрутах для перевезення пасажирів у віддалені райони», — розповів виконуючий обовʼязки директора підприємства Ігор Кушнір.

Нагадаємо, що Миколаїв отримає 30 нових тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів. Їх планують закупити за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

Читайте статтю «НикВести» «Громадський транспорт Миколаєва: відновлення завдяки міжнародній підтримці».