Миколаїв отримає 30 нових тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів. Їх планують закупити за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

Разом з тим шукають додаткові джерела фінансування для збільшення кількості транспортних засобів до 40, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Цього року ми відновили співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо закупівлі нових тролейбусів. Із липня місто вже отримало 7 одиниць транспорту — всі вони щодня курсують на маршрутах», — зазначив міський голова.

За словами Олександра Сєнкевича, 30 тролейбусів, які очікує Миколаїв, планують запустити у віддалені мікрорайони міста. Як відомо, 15 грудня відбулось розкриття тендерних пропозицій. Наразі комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» проводить їхню оцінку та узгоджує подальші рішення щодо підписання договору з ЄБРР.

«У цьому проекті з нами бере участь і Уряд Данії, який виділив 3,9 млн євро для збільшення кількості тролейбусів, які місто отримає», — повідомив мер.

Нагадаємо, протягом 2023 року для Миколаївщини придбали 44 шкільних автобуси, один з них — інклюзивний.