Протягом 2023 року для Миколаївщини придбали 44 шкільних автобуси, один з них — інклюзивний.

Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, пишуть «НикВести».

24 з них Миколаївщині передали міжнародні партнери: 10 — уряд Данії, 14 — Фонд міжнародної солідарності Республіки Польща.

Інші 20 закупили за рахунок обласного бюджету та бюджетів громад.

— На сьогодні, за рік ми придбали 20 автобусів, 16 були куплені за рахунок співфінансування з громадами 50 на 50 і 4 були закуплені з обласного бюджету. 3 з них пішли в інтернати, а четвертий автобус — спеціально облаштований для дітей з особливими потребами. Загалом усі автобуси вже знаходяться в громадах, вони активно використовуються і до 8 ранку розвозять дітей до навчальних закладів, — сказала Алла Веліховська.

Нагадаємо, що 4 шкільних автобуси, що були придбані Фондом міжнародної солідарності Республіки Польща Миколаївська ОВА передала Снігурівській громаді.

Загалом 15 автобусів з придбаних за кошти громад та обласного бюджету направили до 13 громад Миколаївщини, зокрема: Бузької, Вільнозапорізької, Врадіївської, Єланецької, Казанківської, Кам’яномостівської, Нечаянської, Ольшанської, Прибузької, Радсадівської, Синюхино-Брідської та Степівської.

Нагадаємо, на початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.