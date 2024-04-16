Автомобіль ВАЗ 21063. Фото з відкритих джерел.

Вдень 13 квітня, у Миколаєві затримали 19-річного молодика, який вкрав легковик та акумулятор з іншого автомобіля.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції Миколаївської області.

Так, 44-річний чоловік звернувся до поліції з повідомленням, що невідомі викрали його ВАЗ 21063.Разом з цим, інший чоловік повідомив про крадіжку акумулятора із його автівки.

Чоловіки пояснили, що ввечері залишили автомобілі біля під’їзду будинку в одному з мікрорайонів Миколаєва, а вдень наступного дня виявили відсутність машини та акумулятора.

Пізніше працівники поліції виявили на одній із вулиць міста викрадений автомобіль. Фахівці встановили особу чоловіка, який підозрюється у крадіжці, за допомогою записів, у тому числі з відеокамер, що під’єднані до системи «Безпечне місто». Поліція затримала хлопця через кілька годин.

Підозрюваним виявився 19-річний мешканець Миколаївського району. Слідчі поліції оголосили йому про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, мешканця Миколаївщини засудили за вчинення грабежу в умовах воєнного стану. Чоловік через відчинене вікно проник до будинку мешканця села Красне Миколаївського району й вкрав мобільний телефон та гроші.