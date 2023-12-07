Раніше судимого 35-річного мешканця Миколаївщини засудили за вчинення грабежу в умовах воєнного стану.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними правоохоронців, чоловік у серпні цього року через відчинене вікно проник до будинку мешканця села Красне Миколаївського району й вкрав мобільним телефоном та гроші.
Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на сім з половиною років.
Раніше також повідомлялось, що засудили миколаївця до 14 років 2 місяців позбавлення волі за крадіжку автомобіля та вбивство з метою приховати інше кримінальне правопорушення.
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Раніше судимого 35-річного мешканця Миколаївщини засудили за вчинення грабежу в умовах воєнного стану.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними правоохоронців, чоловік у серпні цього року через відчинене вікно проник до будинку мешканця села Красне Миколаївського району й вкрав мобільним телефоном та гроші.
Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на сім з половиною років.
Раніше також повідомлялось, що засудили миколаївця до 14 років 2 місяців позбавлення волі за крадіжку автомобіля та вбивство з метою приховати інше кримінальне правопорушення.