Робота Сил протиповітряної оборони, фото: Reuters

Впродовж 5 липня сили та засоби протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59 та розвідувальний БпЛА над Миколаївщиною.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Внаслідок падіння уламків збитої ракети на відкритій ділянці місцевості розпочалась пожежа, але її оперативно ліквідували рятувальники. Обійшлося без постраждалих.

Водночас Сили ППО знищили 24 з 27 «шахедів» у Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській областях, повідомили Повітряні сили ЗС України.

Обстріли Миколаївщини

Від початку повномасштабної віни окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

Водночас за увесь час повномасштабної війни обраний міський голова Очакова Сергій Бичков жодного разу публічно не звертався ні до громади, ні від її імені. Він також не озвучував жодної проблеми, не доповідав про результати роботи. Всю комунікацію міської влади Очакова з населенням замість мера веде його заступник — Олексій Васьков. Віталій Кім припускає, що мер Очакова не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.