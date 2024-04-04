У Миколаєві створять аудіобібліотеку для читачів з вадами зору, фото з відкритих джерел

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека розпочала реалізацію аудіобібліотеки для людей з вадами зору.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Фахівці планують зробити аудіозаписи уривків з книг миколаївських авторів, зокрема:

Бойченко В. «Книга Леля»;

Бондаренко Є. «Стежки до Лиману»;

Вишеславський Л. «Українська сповідь»;

Дніпрова Чайка «Твори»;

Мозолевський Б. «Кохання на початку осені»;

Мюр Н. (Рюмін В.) «Джін Елі Вітнея»;

Сизоненко О. «Для чого живеш на світі».

«Всі аудіозаписи літературних творів будуть розміщені у вільному доступі на ютуб-каналі бібліотеки. Наразі на каналі вже можна прослухати оповідання Дніпрової Чайки «Гармонія», – повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, у Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка.Миколаїв» в рамках проекту «Книга-мандрівка. Україна». Проєкт «Книга-манрівка. Міста» складається з книг та мультфільмів про 6 міст України, які постраждали під час повномасштабного вторгнення: Харків, Чернігів, Запоріжжя, Миколаїв, Суми та Київ.