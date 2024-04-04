Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека розпочала реалізацію аудіобібліотеки для людей з вадами зору.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.
Фахівці планують зробити аудіозаписи уривків з книг миколаївських авторів, зокрема:
«Всі аудіозаписи літературних творів будуть розміщені у вільному доступі на ютуб-каналі бібліотеки. Наразі на каналі вже можна прослухати оповідання Дніпрової Чайки «Гармонія», – повідомляє пресслужба.
Нагадаємо, у Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка.Миколаїв» в рамках проекту «Книга-мандрівка. Україна». Проєкт «Книга-манрівка. Міста» складається з книг та мультфільмів про 6 міст України, які постраждали під час повномасштабного вторгнення: Харків, Чернігів, Запоріжжя, Миколаїв, Суми та Київ.
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Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека розпочала реалізацію аудіобібліотеки для людей з вадами зору.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.
Фахівці планують зробити аудіозаписи уривків з книг миколаївських авторів, зокрема:
«Всі аудіозаписи літературних творів будуть розміщені у вільному доступі на ютуб-каналі бібліотеки. Наразі на каналі вже можна прослухати оповідання Дніпрової Чайки «Гармонія», – повідомляє пресслужба.
Нагадаємо, у Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка.Миколаїв» в рамках проекту «Книга-мандрівка. Україна». Проєкт «Книга-манрівка. Міста» складається з книг та мультфільмів про 6 міст України, які постраждали під час повномасштабного вторгнення: Харків, Чернігів, Запоріжжя, Миколаїв, Суми та Київ.