У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

3 квітня у Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка.Миколаїв» в рамках проекту «Книга-мандрівка.Україна».

Презентація пройшла у Центральній міській бібліотеці Імені Кропивницького, пишуть «НикВести».

Проект «Книга-манрівка. Міста» складається з книг та мультфільмів про 6 міст України, які постраждали під час повномасштабного вторгнення: Харків, Чернігів, Запоріжжя, Миколаїв, Суми та Київ.

До Миколаєва приїхала одна з авторок проекту Ірина Тараненко. Над книгою «Книга-мандрівка. Миколаїв» також працювали Брати Капранови, Марта Лешак та Марія Воробйова.

— Це перша абетка про місто на воді. Кожна літера — це ДНК міста, унікальна риса, без якої немислима його захоплива історія, — зазначили організатори презентації.

Окрім книги та мультфільму автори презентували «Абетку Миколаєва» де до кожної літери алфавіту підібрали визначне місце або слово, що асоціюється з Миколаєвом.

На презентації також був присутній міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич на презентації книги «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

— Хтось скаже, краще б не книжки випускали, а на дрони збирали, краще б армії допомогли чи трубу поремонтували. Але сьогоднішня війна, бажання Путіна зайти сюди, його очікування, що у Миколаєві зустрічатимуть з прапорами, це тому що ми думали про труби, про дороги, про фундаменти якісь, але не думали про культуру і важливі цінні речі, — сказав Олександр Сєнкевич.

Проект «Книга-мандрівка. Міста» створено за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри» (UCB1).

ФОТОРЕПОРТАЖ

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка. Миколаїв». Фото: «НикВести»