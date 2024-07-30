Десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади повідомили, що знову відбили масований штурм російської армії на Курахівському напрямку.
Про це повідомляє пресслужба 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
Зазначається, що ворог намагався атакувати позиції українських військових за допомогою 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів і одного багі.
Бійці 79-ї бригади знищили 12 бронемашин ворога, 8 танків, 9 мотоциклів та багі. Також було ліквідовано 36 росіян, ще 32 зазнали поранень.
Відбивали ворожий штурм артилеристи, оператори дронів, протитанкісти, сапери та піхота.Нагадаємо, протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
Десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади повідомили, що знову відбили масований штурм російської армії на Курахівському напрямку.
Про це повідомляє пресслужба 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
Зазначається, що ворог намагався атакувати позиції українських військових за допомогою 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів і одного багі.
Бійці 79-ї бригади знищили 12 бронемашин ворога, 8 танків, 9 мотоциклів та багі. Також було ліквідовано 36 росіян, ще 32 зазнали поранень.
Відбивали ворожий штурм артилеристи, оператори дронів, протитанкісти, сапери та піхота.Нагадаємо, протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.