У Миколаєві водій громадського транспорту за маршрутом №2 відмовив у перевезенні 13-річній дитині.
Відповідну скаргу опублікували на сторінці контакт-центру Миколаївської міської ради.
Інцидент трапився 2 квітня в автомобілі ГАЗ білого кольору. Водій маршрутки відмовив 13-річній дитині приблизно у проїзді, додавши, що позаду нього їде інший громадський транспорт.
«Причини відмови, пасажирам і мені особисто, не пояснив. З якого дива ця людина вирішує кому їхати і коли?», — написав миколаївець.
Автор звернення додав, що перевізником є підприємство «Авто-віола плюс», проте вказаний номер на інформаційному табло виявився не дійсним.
«Так, це дійсно було дуже грубо по відношенню до дитини. Цьому випадку є свідки! — прокоментувала звернення на сторінці контакт-центру жителька Миколаєва
Нагадаємо, як у Миколаєві водій маршрутки відмовив у пільговому перевезенні дитині, не дивлячись на те, що у дівчинки був з собою учнівський квиток.
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У Миколаєві водій громадського транспорту за маршрутом №2 відмовив у перевезенні 13-річній дитині.
Відповідну скаргу опублікували на сторінці контакт-центру Миколаївської міської ради.
Інцидент трапився 2 квітня в автомобілі ГАЗ білого кольору. Водій маршрутки відмовив 13-річній дитині приблизно у проїзді, додавши, що позаду нього їде інший громадський транспорт.
«Причини відмови, пасажирам і мені особисто, не пояснив. З якого дива ця людина вирішує кому їхати і коли?», — написав миколаївець.
Автор звернення додав, що перевізником є підприємство «Авто-віола плюс», проте вказаний номер на інформаційному табло виявився не дійсним.
«Так, це дійсно було дуже грубо по відношенню до дитини. Цьому випадку є свідки! — прокоментувала звернення на сторінці контакт-центру жителька Миколаєва
Нагадаємо, як у Миколаєві водій маршрутки відмовив у пільговому перевезенні дитині, не дивлячись на те, що у дівчинки був з собою учнівський квиток.