У Миколаєві водій громадського транспорту за маршрутом №2 відмовив у перевезенні 13-річній дитині.

Відповідну скаргу опублікували на сторінці контакт-центру Миколаївської міської ради.

Інцидент трапився 2 квітня в автомобілі ГАЗ білого кольору. Водій маршрутки відмовив 13-річній дитині приблизно у проїзді, додавши, що позаду нього їде інший громадський транспорт.

«Причини відмови, пасажирам і мені особисто, не пояснив. З якого дива ця людина вирішує кому їхати і коли?», — написав миколаївець.

Автор звернення додав, що перевізником є підприємство «Авто-віола плюс», проте вказаний номер на інформаційному табло виявився не дійсним.

Автор прикріпив до звернення фото транспорту, водій якого відмовив у проїзді дитині. Автор прикріпив до звернення фото транспорту, водій якого відмовив у проїзді дитині.

«Так, це дійсно було дуже грубо по відношенню до дитини. Цьому випадку є свідки! — прокоментувала звернення на сторінці контакт-центру жителька Миколаєва

Коментар під публікацією. Фото: Скриншот.

Коментар під публікацією. Фото: Скриншот.

Нагадаємо, як у Миколаєві водій маршрутки відмовив у пільговому перевезенні дитині, не дивлячись на те, що у дівчинки був з собою учнівський квиток.