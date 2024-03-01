У Миколаєві водій громадського транспорту за маршрутом 31 відмовив у пільговому перевезенні 9-річній школярці, не дивлячись на те, що у дівчинки був з собою учнівський квиток.

Таку скаргу мама дівчинки Віталіна Кореневська опублікувала на сторінці контакт-центру Миколаївської міськради.

«Поясніть, будь ласка, водію, який здійснює перевезення громадян по місту за маршрутом 31, що таке дитячий квиток та скільки він коштує, бо він єдиний, хто про це нічого не чув», — написала жінка.

За її словами, водій відмовився перевозити її доньку за пільговим білетом, оскільки вважає, що дівчинка не виглядає на свій вік, а учнівський — підробка.

«На моє зауваження до водія про те ,що він не може не володіти інформацією про сплату за перевезення дітей шкільного віку, так як є офіційна інформація про це, я отримала від нього відповідь : «Це не мої проблеми», — йдеться у зверненні.

Віталіна Кореневська прикріпила до звернення фото транспорту, водій якого відмовився приймати учнівський квиток

Зазначимо, що у Миколаєві, за наявності учнівського квитка, проїзд для школярів від 6 до 14 років у приватних перевізників становить 7 гривень. Звичайна вартість квитка — 15 гривень.

«Червоний 31 взагалі сказали, що дитина (10 років) на фото на учнівському не схожа на себе і висадили бабусю з дитиною. Творять що хочуть», — прокоментувала звернення на сторінці контакт-центру жителька Миколаєва Марія Берегова.

Коментарі миколаївців під дописом. Скриншот зі сторінки контакт-центру Миколаївської міськради

Нагадаємо, у грудні в Миколаєві водій комунального автобуса №1відмовив у безкоштовному перевезенні дитині, яка мала учнівський квиток. Як пояснили миколаївці, учень ліцею показав водію наявний діючий учнівський квиток. Проте водій відмовив дитині, мотивуючи свою позицію тим, що ліцей — це не школа.

Раніше водій громадського транспорту у Миколаєві нецензурно висловлювався на адресу пасажирки, яка державною мовою просила зробити зупинку.Пізніше за фактом порушення рівноправності громадян поліція розпочала кримінальне провадження.