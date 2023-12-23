У Миколаєві водій комунального автобуса №1 відмовив у безкоштовному перевезенні дитині, яка мала учнівський квиток.

Ситуація сталась у пʼятницю, 22 грудня, повідомляють користувачі «Contact centеr при Миколаївській міськраді».

Як пояснили миколаївці, учень ліцею показав водію наявний діючий учнівський квиток. Проте водій відмовив дитині, мотивуючи свою позицію тим, що ліцей — це не школа.

— Прошу пояснити водієві, що зараз учні навчаються в гімназіях (1-9 класи) і ліцеях (10-11 класи). І якщо поряд не має мами, то дітям грубіянити не можна! — написала жителька Миколаєва Ольга Бондар.

Нагадаємо, у Миколаєві водій громадського транспорту нецензурно висловлювався на адресу пасажирки, яка державною мовою просила зробити зупинку.

Пізніше за фактом порушення рівноправності громадян поліція розпочала кримінальне провадження.