Пожежі в екосистемах Миколаївщини 8 червня / Фото: ДСНС

У суботу, 8 червня, зазнали шкоди від вогню не лише відкриті території, а й поле із зерновою культурою. Горіла суха трава, чагарники у Миколаєві та Баштанському й Миколаївському районах.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області, у селі Лагодівка Казанківської громади внаслідок пожежі сухостою (2,9 га) зайнявся ячмінь на корені (1,5 га). Надзвичайникам та відділенню місцевої пожежної охорони «Миколаївка» вдалось врятувати поле площею 50 гектар. Причина встановлюється.

За словами вогнеборців, ще у двох випадках вони запобігли розповсюдженню вогню на житлові будинки. Загальна площа горіння склала понад 9 гектар.

У ДСНС наголосили, що за таких температурних показників та вітру існує значний ризик виникнення пожеж в екосистемах, «а якщо на додачу мешканці порушуватимуть елементарні правила, займань не уникнути».

Пожежі в екосистемах Миколаївщини 8 червня / Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у Миколаївській області з 7 по 8 червня сталося 17 пожеж в природних екосистемах загальної площею понад 16 гектарів.