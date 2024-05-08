У Миколаївські області відбудеться обмеження енергопостачання, фото з відкритих джерел

У Миколаївські області ввечері з 18:00 до 23:00 відбудеться обмеження енергопостачання для бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначимо, що можливе обмеження побутових та промислових споживачів відбувається по всій Україні. Причина обмежень – дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами.

«Наразі ведемо перемовини з місцевим бізнесом щодо обмеження споживання електроенергії в ці години. Тримаємо кулачки, аби обійшлося лише цими заходами. Та якщо ситуація буде критичною, є вірогідність екстрених відключень і для населення», – повідомляє пресслужба «Миколаївобленерго».

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів військ РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Миколаївщини, шкода екології регіону складає майже 55 мільйонів гривень.

Начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець поділився, як разом з бригадою працював під обстрілами та на замінованих територіях, щоб повернути миколаївцям світло.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Стріляли з усіх боків». Історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців».