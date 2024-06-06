ДТП на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївський області

Вчора, 5 червня, на автодорозі М-14 «Одеса - Мелітополь - Новоазовськ» поблизу села Весняне на Миколаївщині сталась дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляють пресслужба Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

Внаслідок зіткнення автомобілів Suzuki Grand Vitara та Volkswagen Passat заблокувало деформованим кузовом водія першого автомобіля.

Рятувальники оперативно за допомогою механізованого інструменту деблокували водія з тілесними пошкодженнями та передали працівникам швидкої допомоги.

Зазначається, що чоловіка 1992 року народження доставлено до лікарні у Миколаєві. Водійка з другого легковика не постраждала.

Нагадаємо, 26 травня, в центрі Миколаєва на перетині вулиць Спаської та Маріупольської зіткнулися мотоцикл Kawasaki та автомобіль Mercedes. Внаслідок аварії 23-річний водій мотоцикла загинув на місці.