Марія в центрі Миколаєва 26 травня. Фото: Поліція Миколаївської області

В неділю, 26 травня, в центрі Миколаєва на перетині вулиць Спаська та Маріупольська зіткнулися мотоцикл Kawasaki та автомобіль Mercedes.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Внаслідок аварії 23-річний водій мотоцикла загинув на місці. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП та шукають свідків.

Марія в центрі Миколаєва 26 травня. Фото: Поліція Миколаївської області

«Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись 096-162-85-04 або на спецлінію 102», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно, 24 травня на перехресті проспекту Центрального та вулиці 3-ї Слобідської в Миколаєві сталася аварія за участю двох автомобілів. Внаслідок зіткнення один з автомобілів виїхав на бульварну частину проспекту, де перебували пішоходи.

Нагадаємо, що ввечері 20 травня на вулиці Космонавтів в Інгульському районі Миколаєва нетверезий водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) спричинивши ланцюгову аварію.