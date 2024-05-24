24 травня на перехресті проспекту Центрального та вулиці 3-ї Слобідської в Миколаєві сталася аварія за участю двох автомобілів.

Про це повідомляє патрульна поліція Миколаївської області.

У центрі Миколаєва зіштовхнулися автівки Chevrolet та Honda. Фото: патрульна поліція у Миколаївській області У центрі Миколаєва зіштовхнулися автівки Chevrolet та Honda. Фото: патрульна поліція у Миколаївській області

За даними правоохоронців, водій автомобіля Chevrolet, рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу в русі автомобілю. Внаслідок зіткнення, автомобіль Honda від удару продовжив неконтрольований рух і виїхав на бульварну частину проспекту, де перебували пішоходи.

«На водія автомобіля Chevrolet патрульні поліцейські склали протокол за статею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП», — заявили в поліції.

Інцидент обійшовся без потерпілих.

Нагадаємо, що ввечері 20 травня на вулиці Космонавтів в Інгульському районі Миколаєва нетверезий водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) спричинивши ланцюгову аварію.