ДТП у Миколаєві 20 травня / Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

Ввечері, 20 травня, на вулиці Космонавтів в Інгульському районі Миколаєва нетверезий водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) спричинивши ланцюгову аварію.

Як повідомили у патрульній поліції Миколаївської області, вони отримали повідомлення, щодо водія ВАЗу, який врізався в автомобіль Dodge, який своєю чергою через це зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

За словами правоохоронців, спілкуючись з винуватцем аварії, інспектори помітили, що він нетверезий та запропонували пройти огляд на стан спʼяніння, на що останній погодився. Результат тесту становив 3,44 проміле, що в 17 разів перевищує допустиму норму.

Інспектори склали на чоловіка протоколи за частиною 1 статті 130 (Керування транспортними засобами у стані спʼяніння) та статті 124 (Порушення ПДР які призвели до ДТП) КУпАП.

ДТП у Миколаєві 20 травня / Фото: Патрульна поліція Миколаївської області ДТП у Миколаєві 20 травня / Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

Нагадаємо, 16 травня на автодорозі Р-06 «Благовіщенське — Миколаїв» зіштовхнулися легковий автомобіль Renault Kangoo та вантажівка Scania. В результаті зіткнення на місці загинув водій легкового автомобіля.