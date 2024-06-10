Пожежа на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у дніпропетровській області

У неділю, 9 червня, вогнеборці загасили пожежу на території двох приватних домоволодінь у селі Мартинівка Прибужанівської територіальної громади Вознесенського району.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що в одному подвір'ї горіла господарча споруда, в іншому — навіс із дровами, дах літньої кухні та легковий автомобіль ВАЗ 2105.

Пожежу ліквідували вогнеборці 12 державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони Мартинівське. Спільними зусиллями від вогню врятували два житлові будинки, літню кухню та господарчу споруду.

Загальна площа горінь склала 160 квадратних метрів.

Причини та обставини пожежі наразі встановлюються.

Нагадаємо, що у Миколаївській області з 7 по 8 червня сталося 17 пожеж в природних екосистемах загальної площею понад 16 гектарів.