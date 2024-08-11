Пожежа на території Андріївського лісу у Миколаївському районі, фото: ДСНС Миколаївщини

Вогнеборці 11 серпня продовжують ліквідовувати пожежу на території Андріївського лісу у Миколаївському районі області.

Станом на 14:00 пожежа хвойного настилу та сухої трави становить понад 30 гектарів, також частково вогонь розповсюдився на житловий сектор села Ковалівка, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Пожежа на території Андріївського лісу у Миколаївському районі, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа на території Андріївського лісу у Миколаївському районі, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа на території Андріївського лісу у Миколаївському районі, фото: ДСНС Миколаївщини

Наразі ліквідовано займання трьох господарчих споруд та двох житлових будинків. Рятувальники зазначають, що ситуацію ускладнює поривчастий вітер.

Також проводиться моніторинг ситуації з повітря за допомогою дрону.

Пожежа на території Андріївського лісу у Миколаївському районі, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа на території Андріївського лісу у Миколаївському районі, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа на території Андріївського лісу у Миколаївському районі, фото: ДСНС Миколаївщини

На місці працюють від ДСНС 75 людей та 15 одиниць техніки, від лісгоспу — 10 осіб й три автомобілі та понад 30 людей місцевого населення.

Також, для підвозу води залучено водовозки ДСНС, цементного заводу «Ольшанське», два трактори з бочками приватного фермерського господарства.

Пожежа на території Андріївського лісу у Миколаївському районі, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа на території Андріївського лісу у Миколаївському районі, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа на території Андріївського лісу у Миколаївському районі, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, ввечері, 10 серпня, рятувальників сповістили про те, що горить хвойний настил та суха трава на території Андріївського урочища, що в Ольшанській територіальній громаді Миколаївського району.

Зранку 11 серпня, вогнеборці повідомили, що здійснюється чергування 5 одиницями техніки підрозділів ДСНС й лісівників. Також залучено квадрокоптер для здійснення моніторингу за ситуацією з повітря та запобігання повторного загоряння.