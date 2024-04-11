На пожежі у Миколаєві 10 квітня врятували жінку / Фото ДСНС для ілюстрації

У Миколаєві ввечері 10 квітня загорілася квартири на другому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами вогнеборців, у щільно задимленій кімнаті вони знайшли жінку, яка лежала на підлозі, але була у свідомості.

Рятувальники вдягли на 68-річну постраждалу спаскомплект та винесли на свіже повітря. Жінку госпіталізували до лікарні.

Зазначається, що пожежу ліквідували на незначній площі, її причина встановлюється.

Нагадаємо, ввечері 8 квітня сталось коротке замикання електромережі в лічильнику на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку по вулиці Космонавтів у Миколаєві, що призвело до задимлення у під’їзді. Рятувальники провели евакуацію близько 40 людей.