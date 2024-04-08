Ввечері 8 квітня сталось коротке замикання електромережі в лічильнику на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку по вулиці Космонавтів у Миколаєві, що призвело до задимлення у під’їзді.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За словами вогнеборців, дим просочувався у квартири, тому, по-перше, рятувальники провели евакуацію близько 40 людей.
З них 15 мешканців евакуювали за допомогою спаскомплектів, чотири — спускали висувною драбиною, з них одну дитину.
Зазначається, що пожежу швидко загасили, не допустивши її розповсюдження у квартири. Жертв і травмованих немає.
Загалом до гасіння залучили 14 вогнеборців та 5 одиниць техніки. Додатково працювали бригади АТ «Миколаївобленерго», швидкої медичної допомоги та співробітники поліцііі.
Нагадаємо, вдень, 8 квітня, за селом Галицинове загорілось стихійне сміттєзвалище. Пожежу ліквідували. Площа вигорання склала 1,2 гектара. Причина її виникнення наразі встановлюється.
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
Ввечері 8 квітня сталось коротке замикання електромережі в лічильнику на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку по вулиці Космонавтів у Миколаєві, що призвело до задимлення у під’їзді.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За словами вогнеборців, дим просочувався у квартири, тому, по-перше, рятувальники провели евакуацію близько 40 людей.
З них 15 мешканців евакуювали за допомогою спаскомплектів, чотири — спускали висувною драбиною, з них одну дитину.
Зазначається, що пожежу швидко загасили, не допустивши її розповсюдження у квартири. Жертв і травмованих немає.
Загалом до гасіння залучили 14 вогнеборців та 5 одиниць техніки. Додатково працювали бригади АТ «Миколаївобленерго», швидкої медичної допомоги та співробітники поліцііі.
Нагадаємо, вдень, 8 квітня, за селом Галицинове загорілось стихійне сміттєзвалище. Пожежу ліквідували. Площа вигорання склала 1,2 гектара. Причина її виникнення наразі встановлюється.