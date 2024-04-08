Ввечері 8 квітня сталось коротке замикання електромережі в лічильнику на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку по вулиці Космонавтів у Миколаєві, що призвело до задимлення у під’їзді.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами вогнеборців, дим просочувався у квартири, тому, по-перше, рятувальники провели евакуацію близько 40 людей.

З них 15 мешканців евакуювали за допомогою спаскомплектів, чотири — спускали висувною драбиною, з них одну дитину.

Пожежа багатоповерхівки у Миколаєві 8 квітня / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежа багатоповерхівки у Миколаєві 8 квітня / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежа багатоповерхівки у Миколаєві 8 квітня / Фото: ДСНС Миколаївської області

Зазначається, що пожежу швидко загасили, не допустивши її розповсюдження у квартири. Жертв і травмованих немає.

Загалом до гасіння залучили 14 вогнеборців та 5 одиниць техніки. Додатково працювали бригади АТ «Миколаївобленерго», швидкої медичної допомоги та співробітники поліцііі.

Пожежа багатоповерхівки у Миколаєві 8 квітня / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежа багатоповерхівки у Миколаєві 8 квітня / Фото: ДСНС Миколаївської області

Нагадаємо, вдень, 8 квітня, за селом Галицинове загорілось стихійне сміттєзвалище. Пожежу ліквідували. Площа вигорання склала 1,2 гектара. Причина її виникнення наразі встановлюється.