Проходження ВЛК, ілюстративне фото: Depositphotos

Заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров запропонував виділяти фінансування на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) з місцевих бюджетів, оскільки Національна служба здоров'я України (НЗСУ) покриває лише 70% витрат.

Про це він повідомив під час онлайн-наради щодо мобілізації та важливих соціальних питань у Миколаївській області, передають «НикВести».

Зазначається, що на початку наради керівник апарату обласної військової адміністрації В’ячеслав Бонь поінформував учасників про заходи з проведення мобілізації, які здійснюються органами місцевого самоврядування.

Своєю чергою, Юрій Гранатуров повідомив, що «завдяки ефективній роботі» навантаження на військово-лікарські комісії збільшилось, тому НЗСУ не має змоги повністю покривати витрати.

«Завдяки вашій ефективній роботі навантаження на деякі військово-лікарські комісії дуже велике. Згідно пакету ВЛК та договору з НСЗУ їхні витрати покриваються десь на 70%, а іноді й 65%. Тому звертаємося до вас з тим, щоб з місцевих бюджетів ви виділити необхідні кошти для тих лікарень, де сильне навантаження», – запропонував він.

Нагадаємо, військово-лікарська комісія враховує найбільш гостре захворювання військовозобовʼязаного і за ним визначає, чи придатний він до військової служби. Якщо у військовозобов’язаного немає яскраво вираженого захворювання і сильних скарг на здоровʼя, він вважатиметься придатним до служби.

На Миколаївщині працює 21 позаштатна військово-лікарська комісія. Їх розмістили на території лікарень, щоб люди могли отримати додаткові обстеження на місці.

Також терміни проходження військово-лікарської комісії в Україні скоротили. Тепер медогляд військовозобов'язаних має проходити не довше ніж 4 робочі дні.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані мають можливість оновити свої військово-облікові дані.