Огляд ВЛК, фото: РБК-Україна

На Миколаївщині працює 21 позаштатна військово-лікарська комісія. Їх розмістили на території лікарень, щоб люди могли отримати додаткові обстеження на місці.

Про це під час брифінгу 12 березня розповів заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров, пишуть «НикВести».

— У свій час ці комісії знаходились на території ТЦК та СП, але потім, щоб якість процесів була кращою та забезпечено демократичний доступ для людей, був виданий указ про розташування ВЛК у звичайних лікарнях. Ми це реалізували, забезпечивши повний набір лікарів, – пояснив Юрій Гранатуров.

Також він наголосив на проведенні ретельної перевірки ВЛК спільно з представниками Міноборони та інших регіонів, підкресливши відсутність принципових порушень та зауважень. Окремі лікарні, зокрема ЛШМД, не мали жодного зауваження.

— У нас була дуже ретельна перевірка ВЛК потужною комісією з представниками Міноборони та інших регіонів. Дуже вдячні всім організаторам охорони здоров'я, що в нас не було принципових порушень і зауважень. А є й такі лікарні, де взагалі ніяких не було порушень та зауважень. Наприклад, ЛШМД – там взагалі все професійно та добре. Миколаївська область має великий відсоток і в нас немає таких проблем, як в деяких регіонах. Ми все робимо для того, щоб людям було зручно і щоб усе було справедливо, – зауважив посадовець.

Нагадаємо, на Миколаївщині викрито схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я.